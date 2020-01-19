Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

России необходимы дополнительные условия, чтобы обеспечить суверенитет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны», — сказала Матвиенко. Если положение какого-либо международного документа противоречит Конституции, оно не может быть исполнено в России, отметила она.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января объявил о предстоящих изменениях в Конституции. В частности, он предложил ограничить действие на территории России международного законодательства, позволить Госдуме утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров, а также закрепить в Основном законе роль Госсовета. По словам Матвиенко, поправки к Конституции планируется согласовать до конца весенней сессии.