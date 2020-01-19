Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совета безопасности

Дмитрий Медведев, назначенный на должность заместителя главы Совета безопасности России, рассказал, что введение этой должности не было неожиданным. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было», — заявил экс-премьер, отметив, что «такие идеи на самом деле существовали [раньше]».

Медведев также сообщил, что сохранит за собой пост председателя партии «Единая Россия». Он отметил, что замещение должности зампреда Совета безопасности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе по руководству партией.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже говорил о том, что Медведев останется главой партии. По его словам, не существует законодательных ограничений, для того чтобы совмещать посты главы «Единой России» и зампредседателя Совбеза.