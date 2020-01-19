Медведев оценил работу своего кабмина в условиях санкций

Экс-глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой своего правительства, учитывая условия кризиса и санкции. Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».

Медведев отметил, что правительство начало свою работу в период второй волны кризиса, которая накрыла не только Россию, но и весь мир. В этих условиях в стране упали цены на энергоносители, «что сразу ударило по бюджету, по многим программам».

Кроме того, Медведев напомнил, что после присоединения Крыма к России последовали санкции. По его словам, это довольно болезненно ударило по экономике. «Мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных да еще и кризисных условиях. Но и, по сути, заняться важнейшей темой, которой никогда до этого правительство не занималось — импортозамещением», — рассказал он. Медведев назвал это «серьезной и большой работой».

По его словам, кабмин в условиях санкций и кризиса должен был удержать макроэкономическую стабильность. Медведев напомнил, что сначала инфляция выросла до 13–15%. Сейчас, по словам бывшего премьер-министра, она составляет 3%. Политик назвал это результатом деятельности правительства и Центрального банка.