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Медведев оценил работу своего кабмина в условиях санкций

Экс-глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой своего правительства, учитывая условия кризиса и санкции. Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».

Медведев отметил, что правительство начало свою работу в период второй волны кризиса, которая накрыла не только Россию, но и весь мир. В этих условиях в стране упали цены на энергоносители, «что сразу ударило по бюджету, по многим программам».

Кроме того, Медведев напомнил, что после присоединения Крыма к России последовали санкции. По его словам, это довольно болезненно ударило по экономике. «Мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных да еще и кризисных условиях. Но и, по сути, заняться важнейшей темой, которой никогда до этого правительство не занималось — импортозамещением», — рассказал он. Медведев назвал это «серьезной и большой работой».

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По его словам, кабмин в условиях санкций и кризиса должен был удержать макроэкономическую стабильность. Медведев напомнил, что сначала инфляция выросла до 13–15%. Сейчас, по словам бывшего премьер-министра, она составляет 3%. Политик назвал это результатом деятельности правительства и Центрального банка.

«Вот эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство, которое было сформировано в 2012 году и в 2018 году», — отметил Медведев.

Он добавил, что правительство под его руководством занималось крупными программами, которые были приняты указом президента в 2012 году, и затем национальными проектами, которые появились в 2018 году.

Правительство Медведева ушло в отставку 15 января после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, на котором глава государства предложил изменить Конституцию. Медведев объяснил свой уход желанием предоставить президенту возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Основного закона. Путин назначил экс-главу кабмина заместителем председателя Совета безопасности России. Пост премьер-министра занял экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Теги: Дмитрий Медведев, правительство
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