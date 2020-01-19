В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек

На западе Чехии в городе Вейпрти загорелся дом престарелых, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает iRozhlas со ссылкой на представителя службы медицинской помощи Прокопа Воленика. Пострадали 30 человек.

По данным спасательных служб, огонь удалось локализовать. На месте работают пять экипажей пожарных. Поскольку город находится на границе с Германией, к тушению пожара также были привлечены немецкие спасатели. Количество пострадавших может измениться, отмечают представители службы спасения.

В декабре в Архангельской области произошел пожар в отделении временного проживания пожилых людей и инвалидов. Из-за возгорания были эвакуированы 40 человек, один из которых обратился за медицинской помощью.

