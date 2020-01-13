На Дальнем Востоке в пожаре погибла семья с маленьким ребенком

Ночью 13 января в Еврейской автономной области произошел пожар, в результате которого погибла семья с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурной смены в 1:55 по местному времени (18:55 12 января мск). Загорелся частный жилой дом в поселке Николаевка Смидовичского района, примерно в 15 км от Хабаровска.

На место происшествия выехали две пожарных бригады, к их прибытию огонь охватил веранду и крышу деревянного дома. Пламя было локализовано на площади в 60 кв. м., на его полную ликвидацию ушло почти три часа.

Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тела трех человек: мужчину 1991 года рождения, женщину 1988 года рождения и ребенка 2013 года рождения.

7 января в подмосковной деревне Нестерово Раменского района произошел пожар в строительных бытовках. В результате погибли восемь человек. В МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила 240 кв. м.