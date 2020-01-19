В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного лагеря в провинции Мареб в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Источники телеканала отмечают, что атаку совершили иранские военные с применением баллистических ракет и беспилотников. Также удары наносились по мечети в то время, когда солдаты молились.

Накануне, 18 января, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в результате атаки погибли 30 военнослужащих.

В конце декабря 2019 года в Йемене на военном параде в результате ракетного обстрела погибли девять человек, еще 30 человек получили ранения. Отмечалось, что к инциденту причастны сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). В частности, они устроили взрыв, направив к трибуне с курсантами беспилотник со взрывчаткой.