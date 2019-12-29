На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, среди убитых и раненых оказались дети, которые играли возле площади Аль-Самуда, рядом с которой проходил парад.

По словам одного из источников, причастными к инциденту являются сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они, как отметил источник, устроили взрыв, направив к трибуне с курсантами беспилотник со взрывчаткой.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на медиков, число жертв может возрасти, так как среди пострадавших есть те, кто находятся в критическом состоянии.