Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail. О том, что пара расписалась, СМИ сообщили в октябре прошлого года.

Свадебные торжества проходили в отеле Kulm, принадлежащем семье жениха. По данным газеты, на свадьбе собрались среди прочих дизайнер Стелла Маккартни, американская актриса Кейт Хадсон и британская принцесса Беатрис.

Российская телеведущая Ксения Собчак не смогла присутствовать на церемонии и поздравила Жукову в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7c0Om7gOb4/

В 2017 году после десяти лет брака миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе. Они договорились о совместном воспитании сына и дочери и продолжении работы в качестве сооснователей московского музея современного искусства «Гараж» и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге. Нынешний избранник Жуковой Ставрос Ниархос — наследник судостроительной компании Stavros Niarchos.