US Weekly сообщил о замужестве бывшей жены Абрамовича Дарьи Жуковой

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за 34-летнего греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщает US Weekly со ссылкой на источник.

Свадьба прошла тайно в узком кругу родных и знакомых в Париже, отмечает издание.

В июле издание Page Six сообщило, что наследник судостроительной компании Stavros Niarchos Ставрос Ниархос сделал предложение основательнице музея современного искусства «Гараж» Дарье Жуковой. Позднее в социальной сети подруги невесты американской актрисы Сары Фостер появилась фотография Жуковой с обручальным кольцом, сообщал журнал Hello.

В августе 2017 года после десяти лет брака миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе. Пара договорилась совместно воспитывать двух своих детей, а также продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

