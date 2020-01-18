В ресторане в Самаре произошел пожар на площади 800 кв. м

В Самаре загорелась кровля ресторана, пожару присвоили повышенный уровень сложности, сообщили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара — 800 кв. м.

Сообщение о пожаре в ресторане «Золотая пагода» на ул. Димитрова поступило в спасательную службу в 17:18 (16:18 мск), говорится в сообщении областного главка МЧС. В тушении участвуют 100 человек и 33 единицы техники.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как пламя охватило крышу здания ресторана, который примыкает к торговому центру «Кан Плаза».