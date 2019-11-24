В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

Более 60 посетителей были эвакуированы, из них один человек пострадал, самостоятельно обратившись к медикам. Огонь распространился на всей площади ресторана (3,6 тыс. квадратных метров), пожару присвоен повышенный ранг сложности

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«На улице Рационализаторов горит здание ресторана «Кристалл» на площади 3,6 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате пожара пострадал один человек; 60 посетителей были эвакуированы.

Борьбу с огнем, как уточнили в ГУ МЧС, ведут 36 пожарных и 13 единиц техники. Причины возникновения пожара выясняются.