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В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
Более 60 посетителей были эвакуированы, из них один человек пострадал, самостоятельно обратившись к медикам. Огонь распространился на всей площади ресторана (3,6 тыс. квадратных метров), пожару присвоен повышенный ранг сложности
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«На улице Рационализаторов горит здание ресторана «Кристалл» на площади 3,6 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате пожара пострадал один человек; 60 посетителей были эвакуированы.

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Борьбу с огнем, как уточнили в ГУ МЧС, ведут 36 пожарных и 13 единиц техники. Причины возникновения пожара выясняются.

В региональном главке МЧС отметили ТАСС, что сообщение о пожаре в здании ресторана поступило в 21:26 по местному времени (19:26 мск). «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на кровле здания», — отметили спасатели.

В пресс-службе сообщили, что пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Там уточнили, что пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сургут, пожар, ресторан
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