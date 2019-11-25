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СМИ показали видео пожара в сургутском ресторане «Кристалл»
На записи видно, что пожар полностью охватил здание. Ресторан загорелся вечером 24 ноября. Из здания эвакуировали 60 посетителей, пострадал один человек. К полуночи по местному времени открытое горение удалось ликвидировать
Фото: Пресс-служба МЧС России / ТАСС

В Сети появилась видеозапись пожара в ресторане «Кристалл» в Сургуте. Кадры опубликовало в YouTube местное агентство «К-информ».

На записи видно полыхающее здание, от которого расходятся клубы дыма, и стоящих недалеко от него людей.

Ресторан загорелся 24 ноября около 21:26 по местному времени (19:26 мск). Пожар охватил площадь 3,6 тыс. кв. м. Позже в МЧС уточнили, что локализовали пожар, охвативший три тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 60 посетителей, один человек пострадал, отмечали в ведомстве. К полуночи по местному времени (22:00 мск) пожарные ликвидировали открытое горение.

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В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

Как уточняли в пресс-службе МЧС ТАСС, к прибытию первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля ресторана. Пожару присвоили второй ранг сложности. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, отмечали в пресс-службе. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ХМАО, Сургут, пожар, ресторан, МЧС России
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