СМИ показали видео пожара в сургутском ресторане «Кристалл»

На записи видно, что пожар полностью охватил здание. Ресторан загорелся вечером 24 ноября. Из здания эвакуировали 60 посетителей, пострадал один человек. К полуночи по местному времени открытое горение удалось ликвидировать

Фото: Пресс-служба МЧС России / ТАСС

В Сети появилась видеозапись пожара в ресторане «Кристалл» в Сургуте. Кадры опубликовало в YouTube местное агентство «К-информ».

На записи видно полыхающее здание, от которого расходятся клубы дыма, и стоящих недалеко от него людей.

Ресторан загорелся 24 ноября около 21:26 по местному времени (19:26 мск). Пожар охватил площадь 3,6 тыс. кв. м. Позже в МЧС уточнили, что локализовали пожар, охвативший три тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 60 посетителей, один человек пострадал, отмечали в ведомстве. К полуночи по местному времени (22:00 мск) пожарные ликвидировали открытое горение.