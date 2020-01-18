Четыре ребенка пострадали в ДТП в Ростовской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области пострадали шесть человек, четверо из которых — дети. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным полиции, авария произошла на 68-м километре автодороги между станицами Обливской и Каргинской в 17:50 в пятницу. Водитель ВАЗ-2107 при обгоне столкнулся с отечественной «десяткой», которая в итоге съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ-2110 1985 года рождения и его семилетняя пассажирка. Еще трое детей из «десятки» — мальчики 2019 и 2006 годов рождения и девочка 2002 года рождения получили разовую медицинскую помощь.

Днем 10 января в Пермском крае столкнулись перевозивший подростковую спортивную команду автобус, грузовик и четыре легковых автомобиля. Среди пострадавших было четверо детей, троих из которых после осмотра врачи отпустили домой. Еще один ребенок был госпитализирован с легкими травмами.