В аварии на Ямале погибли три человека

Три человека погибли, еще трое пострадали при аварии на трассе Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Там уточнили, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля.

По информации регионального главка МЧС, авария произошла в 06:03 по местному времени (04:03 мск) в Надымском районе. На трассе столкнулись автомобили Mazda и LADA Granta. В МЧС сообщили, что к месту ДТП направили семь человек и две единицы спецтехники.

17 января шесть человек, включая четырех детей, получили травмы из-за аварии в Ростовской области. По данным полиции, при ДТП столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин съехала в кювет и перевернулась.





