Польша заявила о конфискованных СССР произведениях искусства

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что действия СССР во время Второй мировой войны «нанесли огромные потери» польской культуре. Соответствующее сообщение опубликовано на странице польского МИД в Twitter.

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них все еще находятся в России», — говорится в сообщении.

В подтверждение министерство опубликовало примеры работ, которые, по данным МИД, конфисковала Красная армия. Среди них — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.

Ранее, 16 января, Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Варшавы. Согласно документам Красная армия поддерживала Варшавское восстание против немецкой оккупации, направляя организаторам вооружение, продовольствие и разведданные.