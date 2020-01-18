Минздрав посоветовал согреваться чаем после крещенских купаний

В канун православного праздника Крещения замглавы Минздрава Олег Салагай посоветовал россиянам, как безопасно провести крещенские купания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Купаться Салагай порекомендовал только в специально отведенных для этого местах под присмотром спасателей и медиков. По его словам, ни перед, ни после купаний нельзя курить, также перед окунанием в прорубь запрещается пить алкоголь. Чтобы купания прошли комфортно и безопасно, поесть перед ними следует не позже чем за два часа, добавил он.

Перед тем как зайти в воду, следует немного размяться. В самой же купели долго находиться нельзя, а после выхода из нее следует хорошо вытереться и тепло одеться, также можно выпить «горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год», написал Салагай.

В Минздраве предупредили: не следует окунаться в прорубь тем, кто плохо себя чувствует или имеет хронические заболевания. Также купания противопоказаны детям, пожилым людям и беременным женщинам, напомнили 17 января в Роспотребнадзоре.