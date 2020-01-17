В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний

В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.

Они будут представлять собой искусственные купели, расположенные у храмов, а также в парках и на водоемах. Все площадки будут оснащены спусками к воде, подходы к купелям оборудуют противоскользящим покрытием. Рядом с купелями будут находиться павильоны с питанием, дежурить спасатели, бригады скорой помощи и полицейские.

Как отметили в мэрии, больше всего точек оборудуют в Троицком и Новомосковском административных округах — 16, а также в Северо-Западном административном округе, где их будет восемь. Еще шесть площадок подготовят в Восточном административном округе. Купель впервые организуют в саду им. Баумана, также площадки будут оборудованы в парках «Митино», «Фили», «Сокольники», «Северное Тушино», усадьбе Воронцово и в зоне отдыха «Борисовские пруды».

Купания начнутся в 18:00 в субботу, 18 января, и завершатся в 18:00 воскресенья, 19 января.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что купание в проруби противопоказано детям, пожилым людям, беременным женщинам. Кроме того, категорически нельзя купаться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также тем, у кого есть болезни дыхательных путей, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и воспалительные заболевания носоглотки.