В Роспотребнадзоре сообщили о противопоказаниях при купании в проруби

Купание в проруби в Крещение противопоказано детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также людям, имеющим ряд заболеваний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отмечают, что дети имеют тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, который не способен защитить их организм от переохлаждения. Что касается взрослых, купание в ледяной воде может спровоцировать у них судороги и потерю сознания. Кроме того, резкий спазм сосудов из-за перепада температур может стать причиной развития инсульта или образования тромбов, уточнили в Роспотребнадзоре. При этом у мужчин при купании в ледяной воде существует риск развития простатита, а у женщин — воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Также купание в проруби категорически противопоказано людям, имеющим сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, болезни дыхательных путей, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и воспалительные заболевания носоглотки.

Тем, кто все же планирует искупаться в проруби, в Роспотребнадзоре советуют перед погружением убедиться, что уровень их артериального давления находится в норме. Кроме того, перед купанием следует растереть кожные покровы и размять тело. Чтобы избежать переохлаждения, не стоит находиться в проруби более одной минуты, а после выхода необходимо насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить согревающий напиток. В ведомстве также предупредили, что не стоит нырять в прорубь головой вперед, так как это может привести к потере сознания из-за резкого спазма сосудов головного мозга.

Праздник Крещения ежегодно отмечается в ночь на 19 января. Согласно оценкам МВД в прошлом году в крещенских праздничных мероприятиях в России участвовали более 2,4 млн человек. Только в Москве, по данным столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в проруби искупались около 460 тыс. человек. К тому же в традиционных купаниях поучаствовал и президент России Владимир Путин.