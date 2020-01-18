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Появилось видео возгорания двигателя самолета в Новосибирске

В Сети появилось видео возгорания двигателя самолета Airbus 320 авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Оно опубликовано в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно крыло самолета, а из турбины вырывается пламя.

Инцидент с самолетом авиакомпании S7 произошел в аэропорту Новосибирска 18 января в 1:30 (21:30 мск). Он должен был лететь в Камрань во Вьетнаме, однако при запуске у судна загорелся двигатель. По предварительным данным СК, инцидент произошел из-за воспламенения скопившегося в выхлопной системе силовой установки топлива.

На борту самолета находились 180 пассажиров. Они вылетят во Вьетнам резервным бортом.



 

Теги: Новосибирск, самолет, двигатель
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