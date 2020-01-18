В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом во Вьетнам

В новосибирском аэропорту Толмачево у пассажирского лайнера, который должен был вылететь во вьетнамский город Камрань, загорелся двигатель. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения», — заявил ТАСС источник в экстренных службах региона. По его словам, пассажиры, находившиеся на борту, были эвакуированы. Как отметил собеседник агентства, в самолете находились более 180 пассажиров.

По информации источника, авиакомпания предоставит для осуществления рейса резервный борт. При этом он не уточнил, о каком авиаперевозчике идет речь, а также не сообщил время вылета резервного самолета.

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