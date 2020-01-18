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СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске

По предварительным данным, при запуске самолета воспламенилось топливо. Экипаж лайнера применил систему пожаротушения
Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Предварительная причина возгорания самолета Airbus 320 авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска — воспламенение скопившегося топлива в выхлопной системе силовой установки. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, на стоянке при попытке запуска силовой установки А320 воспламенилось топливо, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Экипаж применил систему пожаротушения, а командир отменил полет. На борту находились 180 пассажиров и пять членов экипажа, все они были эвакуированы. По информации СК, лайнер не получил повреждений. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее стало известно, что 18 января в 01:30 (21:30 мск) в аэропорту Толмачево у самолета S7, который должен был лететь в Камрань во Вьетнаме, загорелся двигатель.

Резервный борт, по данным «Сиб.фм», в S7 обещали предоставить в течение суток, компания разместила пассажиров в гостинице. «Новосибирск Онлайн» уточняет, что рейс S7 после задержки в 12,5 часа вылетел из Толмачево в Камрань в 12:30 по местному времени (08:30 мск). Издание также опубликовало видеозапись возгорания двигателя.

Как рассказал NGS один из пассажиров рейса, самолет несколько раз пытались запустить, после чего он услышал хлопок правого двигателя. «Паники не было. Двигатель прекратил горение сам, пожарные машины к самолету не подъезжали», — пояснил он. Новосибирская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Новосибирск, СКР, возгорание двигателей, S7
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