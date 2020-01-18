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Политика ,  
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Трамп планирует встретиться с президентом Ирака в Давосе

Администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность его встречи с иракским лидером Бархамом Салехом на полях давосского бизнес-форума. Об этом сообщает CBS.

Сейчас идут консультации по деталям переговоров двух президентов. В Белом доме на предстоящую встречу смотрят с оптимизмом.

Переговоры в Давосе, если они состоятся, станут первой официальной встречей Трампа с представителями властей Ирака после обострении ситуации на фоне убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.

Издание сообщает, что Трамп намерен также побеседовать с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На форум в Давосе приедут больше 100 миллиардеров
Бизнес

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. На него приедут около 3 тыс чиновников из 117 стран. Форум посетят 53 главы государств и правительств, среди которых Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и другие. Россию будет представлять и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин.

В Давос должны приехать 119 миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается примерно в $500 млрд. Самое больше число миллиардеров из США — их 33. Из России на форуме ожидаются семь миллиардеров, включая Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.

Теги: Дональд Трамп, форум в Давосе, Ирак
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