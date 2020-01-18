Трамп планирует встретиться с президентом Ирака в Давосе

Администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность его встречи с иракским лидером Бархамом Салехом на полях давосского бизнес-форума. Об этом сообщает CBS.

Сейчас идут консультации по деталям переговоров двух президентов. В Белом доме на предстоящую встречу смотрят с оптимизмом.

Переговоры в Давосе, если они состоятся, станут первой официальной встречей Трампа с представителями властей Ирака после обострении ситуации на фоне убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.

Издание сообщает, что Трамп намерен также побеседовать с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.