Участники саммита по Ливии предложат создать единое правительство

Участники международной конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине, предложат провести в стране выборы и создать единое национальное правительство. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике саммита, с которым ознакомился Reuters.

Документ также оказался в распоряжении ТАСС. По данным агентствам, участники призывают к учреждению «функционирующего президентского совета и формированию единого, объединенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства».

В проекте коммюнике говорится о том, что все стороны ливийского конфликта должны восстановить политический процесс под эгидой миссии ООН, чтобы провести независимые выборы в парламент страны и главы государства.

Выполнением итогов конференции по Ливии займется специально созданная международная комиссия от ООН. Она будет реализовывать решения саммита по шести направлениям: прекращение огня, возобновление политического процесса, выполнение оружейного эмбарго, проведение экономических реформ и реформы сектора безопасности, а также соблюдение прав человека.