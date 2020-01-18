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Политика ,  
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Участники саммита по Ливии предложат создать единое правительство

Участники международной конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине, предложат провести в стране выборы и создать единое национальное правительство. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике саммита, с которым ознакомился Reuters.

Документ также оказался в распоряжении ТАСС. По данным агентствам, участники призывают к учреждению «функционирующего президентского совета и формированию единого, объединенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства».

В проекте коммюнике говорится о том, что все стороны ливийского конфликта должны восстановить политический процесс под эгидой миссии ООН, чтобы провести независимые выборы в парламент страны и главы государства.

Выполнением итогов конференции по Ливии займется специально созданная международная комиссия от ООН. Она будет реализовывать решения саммита по шести направлениям: прекращение огня, возобновление политического процесса, выполнение оружейного эмбарго, проведение экономических реформ и реформы сектора безопасности, а также соблюдение прав человека.

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Для этого страны-участники конференции планируют ежемесячно встречаться в разных местах, а также дважды месяц проводить заседания специальных рабочих групп в Тунисе или Ливии.

Провести в Берлине саммит по Ливии предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель 14 января. На него приглашены командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельмаршал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж.

В саммите примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии борются за власть две стороны — ПНС Сарраджа и Палата представителей на востоке страны, которую поддерживает ЛНА. С апреля 2019 года Хафтар предпринял несколько попыток взять Триполи, где заседает Правительство национального согласия.

Теги: Ливия, саммит
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Путин и Меркель по телефону обсудили предстоящую конференцию по Ливии
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