Парковка еще на 80 московских улицах станет платной

С 17 февраля парковка еще на 80 улицах в столице станет платной. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Как говорится в сообщении, платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Речь идет об улицах, где не хватает мест для парковки, находятся торговые и развлекательные центры, станции метро, вокзалы и другие транспортные узлы. Изменения в парковочной зоне проводятся по запросам местных жителей и депутатов и согласованы с муниципальными властями.

В АМПП также заявили, что на некоторых улицах будет изменена стоимость парковки, в том числе и в сторону уменьшения. Так, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова в ЦАО тариф снизится с 60 руб. до 40 руб. в час. Стоимость парковки за пределами Третьего транспортного кольца не поменяется.

В январе стало известно, что тысячи столичных жителей не могут оперативно продлить резидентские разрешения, которые позволяют бесплатно оставлять машину ночью жителям платных парковочных зон.