Власти заявили о решении проблем с парковками для москвичей «вручную»

Московский департамент транспорта проверит все штрафы, выписанные за парковку без резидентного разрешения из-за проблем в работе Росреестра. Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта ведомства.

«С каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную. Мы всегда на стороне резидента», — отмечается в сообщении.

Резидентские разрешения позволяют жителям попавших в зоны платной парковки домов бесплатно оставлять машины в этих районах с 20:00 до 08:00.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что несколько тысяч москвичей лишились бесплатной парковки из-за сбоя в реестре. Разрешения на такую парковку с конца прошлого года выдаются с задержкой на несколько недель, в том числе для тех, кто подавал документы на продление разрешений.