В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» произошло шесть ДТП, в результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.

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В ведомстве отметили, что в столкновениях, которые произошли на 1357-м км трассы М-4 «Дон», участвовало 20 автомобилей.

В то же время в пресс-службе МВД республики РБК заявили, что в аварию попало от 15 до 18 машин. По предварительным данным, причиной ДТП стали туман и гололед. В ГУОБДД отметили, что движение на участке дороги, где произошла авария, осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а также министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай.

В декабре прошлого года в Надеждинском районе Приморского края произошло массовое ДТП с участием 48 автомобилей. В результате, по данным полиции, пострадали семь человек. Однако в департаменте здравоохранения Приморья сообщали о 12 пострадавших.