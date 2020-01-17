Выросло число пострадавших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» в результате массового ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе ГИБДД РБК говорили, что погибший был один, а пострадавших — четверо.

Из-за сильного тумана на 1358-м км автодороги М-4 «Дон» столкнулись 25 автотранспортных средств. Из десяти человек, получивших травмы, четверо госпитализированы, а шестерых отпустили домой, уточняет МЧС. Ранее ГИБДД сообщало, что в аварию попали 20 автомобилей.

В ликвидации последствий ДТП участвуют сейчас 77 человек и 23 единицы техники. С места аварии уже эвакуировали девять машин, сообщает МЧС.