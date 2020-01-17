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Суд арестовал по делу о хищениях секты «бога Кузи» заслуженную артистку

Тверской суд Москвы вынес решение о взятии под стражу заслуженной артистки России Анастасии Чеботаревой, подозреваемой в причастности к хищениям, совершаемым членами секты так называемого бога Кузи, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Позднее тот же Тверской суд арестовал еще двух подозреваемых по тому же делу — Ирину Шевченко и Владимира Кучера.

По данным МВД, все трое причастны к хищению у 15 потерпевших 15 млн руб. С еще четверых подозреваемых следователи взяли подписку о невыезде.

В июле 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Попова, известного как «бог Кузя», к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В ноябре того же года Мосгорсуд подтвердил вынесенный «богу Кузе» приговор, постановив в то же время зачесть проведенное под стражей до суда время в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. В результате срок лишения свободы Попова был сокращен, и уже в апреле 2019 года он вышел на свободу.

Теги: «бог Кузя», арест, секта
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