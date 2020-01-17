Депутаты предложат лишать свободы за финансирование партий из-за рубежа

Депутаты от фракции «Единая Россия» намерены доработать законопроект о финансировании политической деятельности из-за рубежа так, чтобы он предусматривал уголовную ответственность за нарушение закона в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление одного из авторов документа, члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгения Марченко.

«Мы хотим внести статью в Уголовный кодекс о привлечении к уголовной ответственности, то есть если кто-то получает финансирование на политическую деятельность из-за границы от иностранных спецслужб или иностранных посольств в том числе», — сказал Марченко.

Он пояснил, что после доработки в Думу внесут уже пакет законопроектов, одним из которых и будут предусмотрены такие изменения в УК.

По его словам, проектом также будет предложено ввести новый состав преступления, на основании которого сотрудники правоохранительных органов будут собирать доказательства и принимать решение о возбуждении уголовного дела. «И это ложится в одно решение — о ликвидации партии. То есть механизм надо четче прописать», — сказал депутат.