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Депутаты предложат лишать свободы за финансирование партий из-за рубежа

Депутаты от фракции «Единая Россия» намерены доработать законопроект о финансировании политической деятельности из-за рубежа так, чтобы он предусматривал уголовную ответственность за нарушение закона в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление одного из авторов документа, члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгения Марченко.

«Мы хотим внести статью в Уголовный кодекс о привлечении к уголовной ответственности, то есть если кто-то получает финансирование на политическую деятельность из-за границы от иностранных спецслужб или иностранных посольств в том числе», — сказал Марченко.

Он пояснил, что после доработки в Думу внесут уже пакет законопроектов, одним из которых и будут предусмотрены такие изменения в УК.

По его словам, проектом также будет предложено ввести новый состав преступления, на основании которого сотрудники правоохранительных органов будут собирать доказательства и принимать решение о возбуждении уголовного дела. «И это ложится в одно решение — о ликвидации партии. То есть механизм надо четче прописать», — сказал депутат.

Марченко отметил, что документ сначала будет направлен в Верховный суд для получения отзыва, затем поступит на рассмотрение координационного совета «Единой России».

Ранее депутаты отозвали из Госдумы первую версию законопроекта об иностранном финансировании партий. Версия, внесенная на рассмотрение 16 января, предусматривала, что партия может быть ликвидирована за получение денег от международных организаций, иностранных государств, юрлиц, граждан и лиц без гражданства, анонимных жертвователей, НКО-иноагентов, а также российских юридических лиц, которые имеют долю иностранного участия более 30%. Поправки предполагалось внести в закон «О политических партиях».

Теги: депутаты, Единая Россия, финансирование
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