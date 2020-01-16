В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым пожертвования от иностранных юридических и физических лиц предлагается сделать основанием для ликвидации политической партии. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О политических партиях».

Основанием для ликвидации партии по решению Верховного суда предлагается сделать пожертвования от:

иностранных государств и иностранных юридических лиц

иностранных граждан

лиц без гражданства

российских юрлиц с долей иностранного участия более 30%

международных организаций и общественных движений

анонимных жертвователей

НКО-иноагентов и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до пожертвования

некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям, денежные средства либо иное имущество от всех вышеперечисленных лиц.

Кроме того, в закон предлагают добавить положение о том, что партия не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией, а также «умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене». Под последним авторы понимают явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть. Нарушение этих требований также хотят сделать основанием для ликвидации.