В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым пожертвования от иностранных юридических и физических лиц предлагается сделать основанием для ликвидации политической партии. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О политических партиях».
Основанием для ликвидации партии по решению Верховного суда предлагается сделать пожертвования от:
- иностранных государств и иностранных юридических лиц
- иностранных граждан
- лиц без гражданства
- российских юрлиц с долей иностранного участия более 30%
- международных организаций и общественных движений
- анонимных жертвователей
- НКО-иноагентов и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до пожертвования
- некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям, денежные средства либо иное имущество от всех вышеперечисленных лиц.
Кроме того, в закон предлагают добавить положение о том, что партия не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией, а также «умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене». Под последним авторы понимают явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть. Нарушение этих требований также хотят сделать основанием для ликвидации.