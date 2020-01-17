Из Госдумы отозвали законопроект об иностранном финансировании партий

Законопроект о ликвидации партий за пожертвования от иностранных юридических и физических лиц отозвали из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Один из авторов законопроекта, Евгений Марченко, пояснил «РИА Новости», что законопроект отозвали в связи с тем, что его хотят доработать. Он отметил, что внесенная версия законопроекта не до конца регулирует получение партиями наличных средств. По его словам, отследить их гораздо сложнее, чем «финансирование безналом», которое можно проконтролировать по счетам. В связи с этим депутаты решили предложить поправку в Уголовный кодекс. По словам Марченко, авторы хотят внести туда новую статью, согласно которой к ответственности можно будет привлечь получающие иностранное финансирование партии.

Законопроект о ликвидации партий за зарубежное финансирование внесли в Госдуму накануне, 16 января. Изменения предлагали внести в закон «О политических партиях».

Согласно документу партии смогли бы ликвидировать за получение средств от международных организаций, иностранных государств, юридических лиц, граждан и лиц без гражданства. Кроме того, документ запрещает финансирование от российских юрлиц с долей иностранного участия более 30%, анонимных жертвователей, НКО-иноагентов и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до пожертвования.