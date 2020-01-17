В пермской школе объяснили тактические игры с дубинками и щитами

В пермской школе № 105 реализуют программы допрофессиональной полицейской подготовки, сообщили РБК в пресс-службе городского департамента образования со ссылкой на директора школы. Ранее об отработке приемов с щитами и дубинками в школе в Перми со ссылкой на очевидца сообщило местное издание «Пермь. Онлайн». По информации издания, группы школьников по очереди имитировали нападение с дубинками и защиту со щитами.

Тактические игры на местности проводят два раза в год в рамках внеурочной деятельности, в них принимают ученики шестых и седьмых классов, уточнили в пресс-службе департамента. Там также пообещали, что проведенную в школе № 105 игру проанализируют специалисты департамента и городского психологического центра, после чего дадут оценку действиям сотрудников школы.

В конце декабря учения по разгону митингов прошли в школе в Татарстане. Из-за учений в МВД республики начали проверку, поскольку их план и участие в мероприятиях гражданских лиц не были согласованы.

В школе в городе Златоуст в Челябинской области в конце декабря перед учениками школы № 21 выступили сотрудники ФСИН. Местный портал Znak.com со ссылкой на депутата законодательного собрания региона Ольгу Мухометьярову сообщил, что сотрудники ФСИН показали применение приемов разгона демонстрантов с использованием щитов и дубинок. В пресс-службе местного главка ФСИН позднее пояснили, что ученикам продемонстрировали «действия группы быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях».