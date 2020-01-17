Модель Пунтус назвала случайностью свое падение из окна

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома в центре Москвы, назвала инцидент нелепой случайностью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она сообщила, что «запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было». По словам Пунтус, против нее не предпринимались никакие «противоправные действия».

О падении Пунтус из окна сообщили СМИ вечером 11 января. По информации РЕН ТВ, модель обнаружили около дома, где проживает внук Никиты Михалкова Андрей Баков, которого телеканал называет парнем модели. Как передавал РЕН ТВ, Баков и Пунтус отдыхали с друзьями, а затем вернулись домой. Пока Баков спал, девушка выпала из окна. По данным «Комсомольской правды», модель сломала обе ноги, а также получила тяжелую травму головы.

В своем посте Пунтус упомянула некого Андрея. Она рассказал, что это «чудеснейший человек».

Пунтус — российская модель и актриса. В частности, она снялась в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида».