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В Москве модель выпала из окна

В центре Москвы из окна на третьем этаже жилого дома выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его информации, перед случившимся девушка отдыхала со своим парнем, внуком Никиты Михалкова, Андреем Баковым в одном из городских баров. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. Баков лег спать, и его разбудили уже прибывшие на место происшествия полицейские.

В результате происшествия девушка получила вывих бедра, ее госпитализировали. Как сообщил Telegram-канал «112», у нее диагностировали черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы.

По данным Telegram-канала Baza, девушку нашли лежащей на тротуаре около жилого дома. Пунтус прооперировали, сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Пунтус — российская модель и актриса. Помимо этого, она снялась в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида».

Теги: модель
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