Представитель Пунтус сообщила о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, предположительно накануне выпавшая из окна, находится в реанимации. Об этом РБК сообщили в Боткинской больнице.

«Ксения Пунтус находится в реанимации», — сказал представитель столичной больницы.

По информации «Комсомольской правды», Пунтус сломала обе ноги, а также получила тяжелую травму головы. Как рассказала агент актрисы, девушка находится в стабильно тяжелом состоянии, она в сознании, но пока не может рассказать о случившемся.

11 января РЕН ТВ сообщил, что из окна на третьем этаже жилого дома в центре Москвы выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус. По данным телеканала, девушка находилась в квартире вместе со своим молодым человеком, внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым. До этого они посетили один из баров. Мужчину разбудили уже прибывшие на место происшествия полицейские.



