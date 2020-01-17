На трассе в Новосибирской области в ДТП столкнулись девять машин

На участке трассы в Новосибирской области произошли три аварии, в каждой из которой столкнулись три машины, сообщили РБК в Главном управлении МЧС России по области.

Там уточнили, что речь идет о трассе Р-254 «Иртыш». ДТП произошли на участке дороги в один км. Среди столкнувшихся машин был один рейсовый автобус, отметили в ведомстве. На сайте регионального главка МЧС сообщается, что в попавшем в ДТП автобусе было 22 пассажира, никто из них не пострадал. Транспортное средство продолжило движение по маршруту.

На сайте главка МВД по региону уточняется, что в результате столкновения девяти автомобилей погиб водитель и пострадал пассажир.

Утром 17 января массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Адыгее. Там столкнулись 25 машин. В результате ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы. В МВД сообщили, что причиной аварии, по предварительным данным, стали туман и гололед.