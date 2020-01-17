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В Раде оценили возможность подписания Зеленским отставки премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский не будет подписывать заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Такое мнение выразила представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк, передает «РБК Украина».

Она отметила, что Гончарук подал прошение об отставке не в парламент, а главе государства, поскольку считает себя членом его команды. «Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно в парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление», — отметила Шуляк.

Премьер Украины решил уйти в отставку
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Украинский премьер подал заявление об отставке в пятницу, 17 января. Офис президента Украины уже сообщил, что Зеленский получил его и рассмотрит. При этом Гончарук призвал журналистов «не спешить с выводами» после подачи заявления. Он также пояснил, что передал Зеленскому заявление, написанное на имя председателя Верховной рады, и президент может внести его в парламент в любой момент.

Это произошло после того, как в Сети появилась запись с якобы закрытого совещания в декабре 2019 года. В нем люди с голосами, похожими на голоса нескольких украинских чиновников, обсуждали, как объяснить Зеленскому позитивное укрепление гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Теги: премьер-министр, Украина, отставка
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