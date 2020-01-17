В Москве задержаны три последователя «бога Кузи»

В Москве сотрудники МВД и ФСБ задержали последователей секты «бога Кузи», возглавляемой Андреем Поповым, которого приговорили к пяти годам колонии за мошенничество и избиение адептов. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, семеро задержанных занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности они похитили более 15 млн руб. у 15 человек. Уточняется, что четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще трое задержаны.

Лидер секты Андрей Попов, называющий себя «богом Кузей», и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. При обыске у них изъяли более 43 млн руб. и свыше $100 тыс., а также специфическую литературу и экзотических животных, которые содержались в ненадлежащих условиях.

Согласно заключению Генпрокуратуры деятельность созданной Поповым секты была «сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью».

В июле 2018 года Попова приговорили к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении трех преступлений: одного по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью) и двух по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).