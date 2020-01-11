Шереметьево показало фотографию курительной комнаты в аэропорту

Фото: пресс-служба аэропорта Шереметьево

Международный аэропорт Шереметьево показал фотографию интерьера курительных комнат, которые могут вернуть в российский аэропорт. Фотоснимок прислала пресс-служба аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны аэропорта во благо всех категорий пассажиров», — говорится в заявлении пресс-службы Шереметьево, поступившем в РБК.

В заявлении отмечается, что многие курящие пассажиры, находящиеся в «чистой зоне» до полета или во время трансфера по несколько часов, оказываются в дискомфортной ситуации и некоторые из них идут на нарушения и используют для курения туалетные помещения.

В ноябре 2017 года депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский внес на рассмотрение Госдумы законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты.