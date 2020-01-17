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В Шереметьево сообщили о сроках строительства терминала С2

Московский аэропорт Шереметьево планирует начать строительство международного терминала C2 в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию — в 2026 году. Об этом сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко, передает корреспондент РБК.

Пономаренко уточнил, что в зависимости от пассажиропотока сроки начала строительства терминала могут быть сдвинуты.

«В десятилетнем горизонте аэропорт ожидает прирост пассажиропотока около 4,5%», — добавил он.

В пятницу, 17 января, в Шереметьево запланировано открытие международного терминала С1. Его закрыли на реконструкцию в апреле 2017 года. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, площадь терминала составляет 127,3 тыс. кв. м, а за год он может принимать 20 млн пассажиров. Кроме того, терминал соединен пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом, который способен вместить 2,5 тыс. машин.

Теги: Шереметьево, международный терминал, аэропорт
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