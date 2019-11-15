Шереметьево разрешили эксплуатировать терминал С после реконструкции

Столичный аэропорт Шереметьево получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С, говорится в сообщении воздушной гавани, поступившем в РБК. Его открытие запланировано на январь 2020 года.

Терминал С входит в Северный терминальный комплекс, который обслуживает пассажиров международных воздушных линий. Он был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года.

Площадь терминала — 127,3 тыс. кв. м, за год терминал может принимать 20 млн пассажиров. Реконструированный терминал соединен двумя крытыми пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом, где могут разместиться 2,5 тыс. машин. Интерьер обновленного терминала «выполнен в эстетике русского конструктивизма», указывает пресс-служба аэропорта.

До января в терминале продолжатся пусконаладочные работы, проверка и тестирование всех систем, говорится в сообщении.