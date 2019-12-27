Открытие терминала С1 в Шереметьево перенесли на два дня

Открытие терминала С1 в Шереметьево перенесли на два дня

Открытие нового международного терминала С1 в Шереметьево состоится 17 января, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом аэропорта Дмитрий Кайгородов говорил, что открытие запланировано на 15 января.

Терминал C1 был закрыт на реконструкцию в апреле 2017 года. В пресс-службе аэропорта ранее отмечали, что площадь терминала составляет 127,3 тыс. кв. м, а за год он может принимать 20 млн пассажиров. Реконструированный терминал соединен пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом, вмещающим 2,5 тыс. машин. Его интерьер «выполнен в эстетике русского конструктивизма».

Терминал C1 находится на севере аэропорта, рядом с терминалом B.