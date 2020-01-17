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В МИДе гарантировали сохранение курса внешней политики при новом кабмине

Внешняя политика России не изменится после смены состава правительства, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости». Он напомнил, что в России внешняя политика определяется президентом.

«Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», — заявил Рябков.

Отставка правительства России. Главное
Политика

Замглавы ведомства отметил, что российский внешнеполитический курс пользуется большим уважением в мире и к инициативам Москвы прислушиваются. Внешняя политика страны, полагает Рябков, «работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире», и это останется неизменным.

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
Политика

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел без перерыва 16 лет, с марта 2004 года. После того как 15 января правительство России ушло в отставку, Лавров продолжил работу в статусе исполняющего обязанности министра, как и другие члены кабмина. Отвечая на вопрос о должности в новом составе кабмина, Лавров 16 января заявил, что «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.

Теги: МИД, внешняя политика, Сергей Рябков
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