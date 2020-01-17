При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре человека

В Ивановской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Погибших обнаружили после разбора завалов на месте пожара, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Их личности устанавливаются.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 17 января в городе Вичуга на ул. Клубной, д. 8. В 02:10 пожар потушили, здание было повреждено на площади 100 кв. м.

На сайте МЧС говорится, что есть пострадавшие, но их число не приводится. О причинах пожара пока не сообщается.