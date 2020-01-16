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В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

В результате пожара в частном жилом доме в поселке Большеворонежский в Иркутской области погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что среди погибших — трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Кроме того, пострадал брат погибших — мальчик семи лет. По данным МЧС, на момент пожара дети находились дома одни.

Информация о пожаре поступила в дежурную службу 15 января в 19:50 по местному времени (16 января 00:50 мск). Он был полностью ликвидирован к 22:33 (16 января 03:33 мск).

По данным ТАСС, на момент возникновения пожара отец семейства был на работе, а мать вышла в магазин. Дети услышали хлопок в прихожей, где был включен светильник, а затем увидели густой дым. Старший ребенок пытался вывести младших из дома, но дети не захотели уходить. После этого мальчик побежал к соседям, которые вызвали пожарных. Согласно информации агентства, возгорание могло произойти по электротехнической причине.

Теги: Иркутская область, пожар, гибель детей
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