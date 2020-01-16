На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе могут пройти только после возвращения на родину беженцев из этого региона. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Только возвращение внутренне перемещенных лиц, беженцев и членов их семей в свои города и деревни, их участие в выборах способны обеспечить долговременный мир», — заявила Олифер.

Объясняя такое условие, пресс-секретарь Кучмы привела в пример выборы в других странах после вооруженных конфликтов — Хорватии, Боснии, Либерии. По ее словам, преждевременные выборы — когда не вернулись беженцы, не установлен контроль над границами — могут привести не к примирению, а к возобновлению боевых действий.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года. В соответствии с документом выборы в регионе пройдут после того, как будут окончательно выведены войска. После выборов на неподконтрольных Киеву территориях в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках будет введен особый порядок самоуправления.