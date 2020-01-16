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«Касперский» сообщил о обещающих компенсации за утечку данных мошенниках

Под видом компенсации за утечку данных мошенники в интернете продают доверчивым гражданам несуществующую услугу. Об этом сообщается в блоге «Лаборатории Касперского».

В компании обнаружили необычный сайт Фонда защиты персональных данных (Personal Data Protection Fund), учрежденного Американской торговой комиссией — US Trading Commission. На само деле ни такого фонда, ни такой комиссии не существует, отмечается в публикации.

Под их видом мошенники предлагают каждому проверить, не утекли ли их персональные данные в сеть. Введя номер телефона, Ф.И.О. и указав аккаунты в соцсетях, человек получает сообщение, что его данные неправомерно использовали. Сайт предлагает ему получить компенсацию за утечку в размере до нескольких тысяч долларов.

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Для того чтобы получить сумму, нужно указать свой номер социального страхования (Social Security Number — SSN, уникальный номер, который используется гражданами США для оплаты налогов, получения зарплат, выплат по кредитам и т.д.). Поскольку у неграждан Америки SSN быть не может, то сайт предлагает взять его в аренду. Для этого нужно перевести злоумышленникам около $9 — 593 руб. В случае перевода ни SSN, ни денег жертва мошенников не получит.

В «Лаборатории Касперского» предположили, что за созданием такого сайта стоят русские мошенники. Такой вывод сделан из-за наличия формы оплаты на русском языке и с русской валютой, а также из-за наличия грамматических ошибок в английских словах.

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Эксперты отметили, что схема работы сайта аналогична другим примерам мошенничества на ложных лотереях, участиях в опросах, розыгрышах, пенсионных накоплениях. На этот раз аферисты решили использовать современный тренд утечек данных пользователей.

Чтобы не лишиться денег, аналитики советуют не принимать на веру обещания о солидных деньгах за какую-то мелочь вроде участия в опросах. Также рекомендуется всегда поискать в Сети название организации, предлагающей деньги, и отзывы о ней.

В декабре «Лаборатория Касперского» уже предупреждала о резкой активизации онлайн-мошенников, которые просят незначительные деньги за перевод крупной суммы после лжевыигрыша или опроса.

Теги: мошенники, данные, «Лаборатория Касперского»
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