«Касперский» сообщил о обещающих компенсации за утечку данных мошенниках

Под видом компенсации за утечку данных мошенники в интернете продают доверчивым гражданам несуществующую услугу. Об этом сообщается в блоге «Лаборатории Касперского».

В компании обнаружили необычный сайт Фонда защиты персональных данных (Personal Data Protection Fund), учрежденного Американской торговой комиссией — US Trading Commission. На само деле ни такого фонда, ни такой комиссии не существует, отмечается в публикации.

Под их видом мошенники предлагают каждому проверить, не утекли ли их персональные данные в сеть. Введя номер телефона, Ф.И.О. и указав аккаунты в соцсетях, человек получает сообщение, что его данные неправомерно использовали. Сайт предлагает ему получить компенсацию за утечку в размере до нескольких тысяч долларов.

Для того чтобы получить сумму, нужно указать свой номер социального страхования (Social Security Number — SSN, уникальный номер, который используется гражданами США для оплаты налогов, получения зарплат, выплат по кредитам и т.д.). Поскольку у неграждан Америки SSN быть не может, то сайт предлагает взять его в аренду. Для этого нужно перевести злоумышленникам около $9 — 593 руб. В случае перевода ни SSN, ни денег жертва мошенников не получит.