Памфилова заявила о готовности организовать голосование по Конституции

В Центризбиркоме создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой процедуры голосования по изменениям Конституции, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова передали РБК в пресс-службе Центризбиркома.

«Создана специальная рабочая группа, которой поручено сформулировать и представить на согласование президенту предложения о внесении поправок в Конституцию, в том числе и в части процедуры его проведения», — сказала она

Памфилова отметила, что пока что говорить о форматах голосования по изменениям в главном законе страны рано. Тем не менее Центризбирком готов организовать этот процесс, если получит соответствующие поручения.

О том, что в России состоится голосование по пакету изменений в Конституцию Владимир Путин сообщил 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию.