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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Памфилова заявила о готовности организовать голосование по Конституции

В Центризбиркоме создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой процедуры голосования по изменениям Конституции, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова передали РБК в пресс-службе Центризбиркома.

«Создана специальная рабочая группа, которой поручено сформулировать и представить на согласование президенту предложения о внесении поправок в Конституцию, в том числе и в части процедуры его проведения», — сказала она

Памфилова отметила, что пока что говорить о форматах голосования по изменениям в главном законе страны рано. Тем не менее Центризбирком готов организовать этот процесс, если получит соответствующие поручения.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
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О том, что в России состоится голосование по пакету изменений в Конституцию Владимир Путин сообщил 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию.

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Президент предложил в том числе дать Госдуме право утверждать главу правительства, его заместителей и министров, запретить избираться главой государства тем, у кого когда-либо было иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, а также повысить роль губернаторов в федеральном законотворчестве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поправки в Конституцию могут быть согласованы до конца весенней сессии верхней палаты парламента. Совфед будет готов рассмотреть изменения в закон после того, как они пройдут первые два чтения в Госдуме.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Конституция
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