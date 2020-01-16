Вильфанд сообщил о восьми часах солнца в Москве в декабре

Москвичи в декабре 2019 года видели солнце всего восемь часов. Об этом сообщил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Это всего 3,7% от возможного времени солнечного сияния. Это очень мало, поскольку обычно солнце бывает на небосводе в 2–2,2 раза чаще», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что солнце показывалось в столице на протяжении только трех дней — в первые два дня декабря, которые были ясными, а также 20-го. «28 дней были пасмурными. Суммарное значение ультрафиолета оказалось самым низким за весь 50-летний период наблюдений», — отметил Вильфанд.

Он успокоил жителей столицы, что тем не стоит опасаться дефицита витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнечных лучей. Потому что ноябрь 2019 года был невероятно солнечным.