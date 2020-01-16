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Вильфанд сообщил о восьми часах солнца в Москве в декабре

Москвичи в декабре 2019 года видели солнце всего восемь часов. Об этом сообщил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Это всего 3,7% от возможного времени солнечного сияния. Это очень мало, поскольку обычно солнце бывает на небосводе в 2–2,2 раза чаще», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что солнце показывалось в столице на протяжении только трех дней — в первые два дня декабря, которые были ясными, а также 20-го. «28 дней были пасмурными. Суммарное значение ультрафиолета оказалось самым низким за весь 50-летний период наблюдений», — отметил Вильфанд.

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Он успокоил жителей столицы, что тем не стоит опасаться дефицита витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнечных лучей. Потому что ноябрь 2019 года был невероятно солнечным.

Ранее в Московском метеобюро сообщили, что 16 января стало самым теплым днем за 95 лет. Утром в столице было зафиксировано 3,1 градуса, что повторяет рекорд 1925 года. Синоптики ожидают, что этот показатель может быть превышен в течение дня — столбик термометра может подняться до 4–6 градусов.

Теги: погода, Солнце, Москва
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