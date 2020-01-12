Синоптики сообщили о самой холодной ночи в Москве за эту зиму

Ночь на 12 января в столице стала самой холодной за этот зимний сезон. Об этом сообщают «Метеовести».

На базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до минус 6 градусов, по области местами морозы составили до минус 12 градусов. При этом синоптики отметили, что такие показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января.

Похолодание будет непродолжительным и в ближайшую неделю в Центральную Россию вернется оттепель.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что причиной теплой зимы является глобальное потепление. По его словам, в целом, за последние 30 лет зимняя температура повысилась примерно на 2–2,5 градуса. Вильфанд отметил, что климатологи обсуждают тенденцию превращения «русских зим» в «европейские», но говорить об этом предметно можно будет на основе многолетних исследований.